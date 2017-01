Simmersfeld Vor ihr steht nur der Ministerpräsident

Ehrgeizig war die Tochter des Ehepaares Rolf und Petra von der Mark-Bisswang schon in der Altensteiger Friedrich-Boysen-Realschule. Sie hat die Abschlussprüfung als Beste bestanden. Weil Mathematik ihr Lieblingsfach war, erlernte sie beim Altensteiger Innenarchitekt Stefan Kirn den Beruf der Technischen Zeichnerin, schloss die Ausbildung an der Gewerblichen Schule in Stuttgart-Feuerbach in allen Fächern – ob Wirtschaftskunde oder Technische Kommunikation, Fertigungs- und Montagetechnik oder Produkttechnologie – mit "sehr gut" ab und erhielt für herausragende Leistungen auch dort einen Preis. Zur Vertiefung praktischer Kenntnisse arbeitete Nadine Bisswang – deren Eltern in Simmersfeld ein Floristikgeschäft besitzen – noch ein Jahr im Altensteiger Atelier weiter, hatte aber bereits damals vor, sich weiter zu qualifizieren.

2014 meldete sich die heute 22-Jährige an der Bundesfachschule für Werbegestaltung in Stuttgart an, schloss die Bildungsmaßnahme mit der Note 1,0 ab und erhielt für die beste Abschlusspräsentation eine Urkunde. Weil Nadine nicht nur Dinge gestalten, sondern wissen wollte, wie die Praxis aussieht, belegte sie zusätzlich den Meisterkurs für das Schilder- und Lichtreklame-Herstellerhandwerk und schnitt auch dort überragend ab.

Die Abschlussfeier fand vor 2500 Gästen im Internationalen Congress-Center Stuttgart statt. 17 von 796 frischgebackenen Meistern, die in allen Teilbereichen hervorragend abschnitten, wurden vom Präsidenten der Handwerkskammer der Region Stuttgart, Rainer Reichhold und Hauptgeschäftsführer Thomas Hoefling auf die Bühne gebeten – Nadine Bisswang gehörte dazu. Im Programmheft "Willkommen im Ideenreich" durfte sie gleich hinter Ministerpräsident Wilfried Kretschmann das Grußwort schreiben. Gerne erinnert sich die 22-Jährige an den festlichen Anlass zurück, "bei dem sogar die Nationalhymne gesungen wurde".