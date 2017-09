Simmersfeld Teilnehmerzahl bleibt hinter Erwartungen

Jeder erhielt eine Startnummer. Die gelaufene Zeit wurde gemessen und stand später auf der Urkunde, die jeder Läufer ausgehändigt bekam. Unterwegs konnte man sich an vier Verpflegungsstationen mit Äpfeln, Bananen und Mineralwasser stärken und so neue Kräfte sammeln. Dafür waren besonders die Walker der großen Schleife in Richtung Paradies, Wasserrad und Fünfbronn dankbar. Am Ziel angekommen, wurden die Freizeitsportler an Tischen und Bänken mit Fitness-Salat und Erbsensuppe sowie Kaffee und Kuchen bewirtet.

Bei einer Tombola konnte man Preise gewinnen, von wertvollen Nordic-Walking-Stöcken bis hin zu Handschuhen, von Schirmen bis Taschen. Vom CVJM Simmersfeld hatten sich zwölf Starter gefunden. Als stärkste Gruppe erhielten sie einen Pokal, ebenso der älteste (Reinhold Ölschläger aus Neuweiler mit 85 Jahren) und der jüngste Teilnehmer (der fünfjährige Jannes Müller aus Simmersfeld) . Trotz des Kaiserwetters blieb die Zahl von 93 Teilnehmern hinter den Erwartungen zurück, was Vorsitzender Jochen Müller wegen der "mustergültigen Organisation" und dem stundenlangen Einsatz von 30 Helfern bedauerte.

Nächste Veranstaltung des aktuell 80 Mitglieder zählenden Skiclubs ist am 28./29. Oktober der Vereinsausflug an die Mosel. Unter anderem will man auf dem "steilsten Weinberg Europas", dem Calmont, wandern. Die traditionelle Nikolaus-Nordic-Walking-Tour findet in diesem Jahr am 8. Dezember statt.