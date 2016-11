Simmersfeld Stoll kandidiert fürzweite Amtszeit

Bevor der Tagesordnungspunkt aufgerufen und die Modalitäten der Bürgermeisterwahl festgelegt wurden, gab Jochen Stoll, der seit 23. Juli 2009 amtiert, eine persönliche Erklärung ab. Man habe in den zurückliegenden acht Jahren viel bewegt. Gleich zu Beginn habe der Ausbau der Albblickhalle auf der Tagesordnung gestanden, "und gemeinsam wurden viele weitere Projekte angepackt", rief er dem Gremium in Erinnerung.

Die Sanierung des Simmersfelder Ortskerns , das Seniorenwohnen, der einheitliche Standort von Kinderkrippe, Kindergarten und Grundschule, die Breitband- versorgung, Ausweisung weiterer Bauflächen, die Erweiterung des interkommunalen Gewerbegebietes Interkom Enz/Nagold und der Anschluss ans Gas-Netz seien künftige Herausforderungen, an deren Bewältigung er gerne mitarbeiten würde. Was ihm imponiert habe, sei das "überdurchschnittliche, ehrenamtliche Engagement" der Simmersfelder Bürger, was ihm im zu Ende gehenden Jubiläumsjahr besonders aufgefallen sei. Als privaten Grund führte Stoll in seiner persönlichen Erklärung an, "dass meine Familie und ich uns in Simmersfeld sehr wohl fühlen".