Simmersfeld "Spielbude" bietet Kreativ-Workshops

Am Mittwoch, 1. März, kann man das Jonglieren erlernen. Im Workshop werden unter Leitung von Max Schweizer Bälle, Ringe, Keulen und andere Gegenstände in die Luft geworfen und wieder aufgefangen.

Der witzige Willi, der durchtriebene Donald, der feige Felix, die großkotzige Grete, die freizügige Frieda und die zornige Zora: Sylvia Kadner und Silke Saracoglu stellen solche und andere Charaktere in ihrem Workshop am Donnerstag, 2. März, vor. Mit den traditionellen Straßentheatertypen werden kleine Stücke inszeniert. Die beiden Theaterpädagoginnen sind am nächsten Tag erneut in Aktion. Unter ihrer Regie werden Puppen und Figuren gebaut, die man für selbsterfundene Geschichten einsetzen kann. An den Workshops können jedesmal bis zu 15 Jugendliche teilnehmen, sie brauchen auch bei den weiteren Proben nichts zu bezahlen. Die öffentliche Nummernrevue finden am Samstag und Sonntag, 27./28. Mai, in Simmersfeld und Anfang Juli in Altensteig statt.

Kooperationspartner beim "Spielbude"-Projekt sind das Jugendhaus Altensteig und das Christophorus-Gymnasium. Oberstudiendirektor Frank Weigand: "Das Angebot könnte für Aufführungen unserer Theatergruppen ab der siebten Klasse nützlich sein."

Anmeldungen für die Workshops sind bis zum 20. Februar über diespielbude@gmail.com erwünscht.