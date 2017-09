Simmersfeld Pippi Langstrumpf geleitet Abc-Schützen

Simmersfeld. Die Albblickschule in Simmersfeld hat 18 neue Erstklässler aufgenommen. Nach dem Anfangsgottesdienst in der Johanneskirche fanden sich die "Neuen" samt Eltern, in der Halle der Albblickschule ein. Willkommen geheißen wurden sie von Rektor Thorsten Früchtl, der bemerkte, dass er selbst gar nicht so viel länger da ist als die "Kleinen". Jeder Erstklässler wurde per Handschlag begrüßt.