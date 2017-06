Simmersfeld Offene Tür zum 40-Jährigen

Das mittelständische Unternehmen mit eigener Entwicklungsabteilung beschäftigt 80, überwiegend langjährige Mitarbeiter – darunter 25 Monteure im Außendienst, 20 in der Produktion, zehn Gebietsverkaufsleiter, 15 Verwaltungsleute und zurzeit fünf Auszubildende aus der näheren Umgebung als Industriekaufmann und Rollladenbauer. Dass sich drei Schüler für den handwerklichen Beruf interessieren und im September bei Schanz ihre Lehre beginnen, erfüllt die Firmenleitung mit Genugtuung.

Mehr als 5000 Rollladen für alle Arten von Fenstern und Wintergärten in Premium-Qualität werden jedes Jahr am Standort Simmersfeld produziert und von erfahrenen Teams als Komplettlösungen aus einer Hand montiert. Der Jahresumsatz beträgt zehn Millionen Euro. 80 Prozent der Rollläden aus Aluminium werden in Deutschland überwiegend an Endverbraucher verkauft, zehn Prozent in der Schweiz, der Rest in Österreich, Luxemburg und im Elsass – Tendenz steigend. Zur Verfügung stehen sieben betriebseigene Sprinter und drei Aufmaßfahrzeuge zur Verfügung. Ständig werden Messen und Ausstellungen besucht.

Besonders wichtig sind nach Auskunft von Martekingchef Steffen Schanz die Internationale Grüne Woche in Berlin, der Maimarkt in Mannheim und die Touristikmesse in Leipzig.

Die Firma wurde 1977 im Simmersfelder Sägewerk gegründet. Hans Schanz hatte erkannt, dass der Bedarf an Beschattungen für besondere Fensterformen stark zunimmt. Er mietete sich in Ettmannsweiler in das frühere Möbelhaus Roller ein und begann mit der Produktion von Neubaukästen. Mit seinen beiden ältesten Söhnen Joachim und Holger entwickelte er die patentierten Schrägrolladen. 1983 begann der Bau des eigenen Firmengebäudes in Simmersfeld. Als Schanz feststellte, dass auch immer mehr Wintergärten mit unterschiedlich großen und breiten Glasdächern bestückt werden, erweiterte er 1990 die Produktpalette.