Simmersfeld Neues Kapitel der Zusammenarbeit

Der Vertragsunterzeichnung ging eine Machbarkeitsstudie der Stadtwerke Altensteig voraus, mit dem Ergebnis, dass zwischen Altensteig und Simmersfeld über Ettmannweiler eine Erdgasleitung realisiert werden kann. Daraufhin hatten sich die Stadtwerke (SWA) um die Gaskonzession bei der internationalen Ausschreibung beworben und den Zuschlag erhalten. Die SWA erweitern dadurch ihr Versorgungsgebiet, die abgegebenen Erdgasmengen steigen, wodurch gleichzeitig die Netzentgelte sinken und die Kunden von günstigeren Gaspreisen profitieren.

Günther Garbe, Technischer Leiter der Stadtwerke Altensteig bezifferte die Kosten für die Trasse, die längs der Straße verlaufen wird, auf etwa zwei Millionen Euro. Im Sommer steht die Ausschreibung in drei Bauabschnitten auf der Agenda. Die Dringlichkeit der Wünsche nach Erdgas veranlassen die SWA, noch in diesem Jahr mit den Bauarbeiten zu beginnen. Ende des Jahres 2018 soll die Leitung dann in Betrieb genommen werden.

Positiv verliefen auch die Gespräche mit dem Landratsamt, Abteilung Naturschutz und dem Straßenbauamt, die ihre volle Unterstützung und auch eine gute Zusammenarbeit bei diesem wichtigen Infrastrukturprojekt zugesichert haben.

Im Rahmen von Quartierskonzepten innerhalb der Stadtsanierung können dann ganze Viertel an das neue Gasnetz oder auch über Nahwärme versorgt werden.