Simmersfeld Nach letztem Vorhang geht’s weiter

Dass der Biesmugga-Bühne auch nach sechs Vorstellungen vor heimischem Publikum im Bernecker Sportheim nicht die Lust ausging, sollte sich beim schwäbischen Dreiakter "Dieses mal was mit Niveau" zeigen. Im Schwank ging es um einen Theaterverein, der ein Jubiläum feiert und dem Publikum aus diesem Anlass etwas "Gehaltvolles" bieten will – einen Krimi mit Pater Braun in der Hauptrolle. Natürlich ging, wie man sich bei einem Lustspiel denken kann, einiges schief und es gab genug Gelegenheiten, sich köstlich zu amüsieren. Besonders als bei den beiden fülligen Geistlichen die viel zu engen Hosen zu rutschen begannen und stämmige Waden zum Vorschein kamen. Nach dem Schlussapplaus stellte Michael Roller die einzelnen Akteure vor und überreichte jedem eine Flasche Sekt.

In den Pausen wurden Lose für eine Tombola mit 48 Preisen im Gesamtwert von 2500 Euro verkauft. Der erste Gewinn – ein Flachbildfernseher – ging nach Ettmannsweiler, außerdem konnte man mit etwas Glück einen Tablet-Computer, eine Digitalkamera und andere Sachpreise mitnehmen. Dass der Stimmungspegel danach nicht abflaute, dafür sorgte DJ Jonas aus Simmersfeld. Manche traten weit nach Mitternacht den Heimweg an.

Nächste Veranstaltung des Simmersfelder Musikvereins ist am Samstag, 8. April, das Jahreskonzert in der Albblickhalle. Das 35-köpfige Blasorchester probt seit Wochen intensiv für seinen Auftritt. An diesem Abend werden auch langjährige Vereinsmitglieder geehrt.