Simmersfeld Mühlenführung und Getreidequiz

Die Mühle in Rohrdorf wird bereits 1309 im Rahmen einer Schenkung erwähnt. Seitdem läuft sie und arbeitet bis heute fast ausschließlich mit Wasserkraft. Reicht der Wasserstand der Nagold einmal nicht aus, wird auf Strom aus der hauseigenen Photovoltaik-Anlage oder auf Ökostrom zurückgegriffen. So werden hochwertige Getreideprodukte aus der Region produziert, mit denen Bäcker, Gastronomen und Privatkunden beliefert werden. Uwe und Madlen Schill führen die Mühle seit 2016 in der 15. Generation. Zur Mühle gehört ein hauseigener Mühleladen mit vielen Produkten aus eigener Herstellung.

In zwei Gruppen aufgeteilt begann anschließend die "Mühlentour": Während sich eine Gruppe mit Madlen Schill zu einem Getreidequiz aufmachte, durfte die andere Uwe Schill bis unter das Dach der Mühle folgen. Laute Maschinen wurden begutachtet, der Weg vom Korn zum Mehl aufgezeigt und Mehl probiert. Die Kinder hatten während der Führung jede Menge Spass und bestaunten mit großen Augen die tiefen Silos, in denen das Getreide gelagert wird.

Beim Getreidequiz wurden Getreidesorten und Produkte, welche aus dem Getreide hergestellt werden, erraten. Sachkundelehrerin Nicole Selinger wies die Kinder mit einem Augenzwinkern auf die bevorstehende Sachkundearbeit in der kommenden Woche hin, was die kleinen Köpfe noch mehr zum Rauchen brachte. Zum Abschluss erhielt jedes Kind als Andenken ein extra für die "kleinen Bäcker aus Simmersfeld" angefertigtes Säckchen mit Mehl.