Simmersfeld Mit Blues geht es in die neue Spielzeit

Am 25. Februar servieren Ignaz Netzer und Werner Acker einen Cocktail aus Blues und Jazz.

Thomas C. Breuer gastiert nicht zum ersten Mal in Simmersfeld. Er steht seit 39 Jahren auf der Bühne und ist besonders in der Schweiz ein gefragter Kabarettist. In seinem aktuellen Programm beleuchtetet er vergangene und künftige Ereignisse mit einer "tröstlichen, aber meist unverschämten Sicht auf die Dinge des Lebens".

Eine eingespielte, groovende Band mit einer Musik, bei der man aufstehen und tanzen möchte, ist "Cabanaz". Am 18. März präsentiert die Formation eine Mischung aus Jazz, Latin und Funk.

Unter der Überschrift "Spätzle mit Soß" kommt das Theater Lindenhof am 8. April ins Festspielhaus und präsentiert Gedichte, Geschichten, Szenen und Lieder. Dass die Melchinger für die Aufführungen von "Schnaitbach" viele Kostüme aus ihrem Fundus zur Verfügung gestellt haben, rechnet Schweizer der Intendanz hoch an.

David Heieck aus Altensteig und Jonas Kern aus Simmersfeld setzen den gemeinsamen Weg aus "Burning-Soil"-Zeiten als Duo Dave Jason fort. Sie präsentieren "ehrliche, handgemachte Musik" und singen über Dinge, die sie persönlich bewegen. Am Samstag, 29. April, wollen sie das Publikum im Festspielhaus mit ihren "Songs & Sounds" beeindrucken.

Für das neue Programm wurden 4000 Flyer gedruckt und 650 davon per Post an Stammbesucher verschickt, außerdem werden weitere Werbemöglichkeiten (Zeitung, E-Mail-Verteiler, Homepage, soziale Medien, Plakate) genutzt. Nach 38 Jahren Kulturwerkstatt Simmersfeld, davon zwölf im Festspielhaus, "sind wir inzwischen ziemlich bekannt", freut sich Roland Schweizer und nimmt gelassen hin, dass man sich zuschauermäßig im September mit vier Veranstaltungen an einem Wochenende (Faust I, Rockabilly-Party, Open-Brass-Konzert, Kindertheater ) verkalkuliert habe. Das sei wohl zu viel des Guten an Kultur gewesen.

Dass das angekündigte Varieté zwischen den Jahren am 28. Dezember 2016 nicht zustande kam, hing für Max Schweizer vom Programmausschuss damit zusammen, "dass das Niveau nicht unseren Ansprüchen genügt hat und auf die Schnelle kein Ersatz gefunden werden konnte". Für dieses Jahr will man einen erneuten Versuch wagen. Der 28-Jährige hat nach eigener Aussage bereits Kontakt mit Künstlern aufgenommen.