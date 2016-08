Simmersfeld Mädchen entspannen sich mit Fußbad und Gesichtsmaske

Die Tiere des Waldes stellen stellen sich vor

Nach dreiwöchiger Sommerpause werden in der Krippe seit dieser Woche sieben Kleinkinder von sechs Monaten bis drei Jahren betreut und gefördert. Die Öffnungszeiten hat man leicht verändert. Statt bis um 12.30 Uhr können die Kleinen bis um 13 Uhr in der Einrichtung bleiben und am Nachmittag bis um 15 Uhr. Das nächste Projekt steht schon fest: Ab kommenden Montag geht es darum, Tiere des Waldes kennenzulernen. Mit dem Simmersfelder Revierförster hat man wegen einer Führung bereits Kontakt aufgenommen. Weitere Veranstaltungen im Simmersfelder Kinderferienprogramm sind eine Führung durch die Glashütte Buhlbach am 1. September sowie Sport und Spiel mit dem Aikido-Verein am Samstag, 3. September in der Albblickhalle.