Simmersfeld Lifte warten auf Schnee und Fahrer

Die Tagestouristen fehlen der Gastronomie

"Die Tagestouristen fehlen", bedauert Ankerwirtin Lucie Knödler. Früher sei es so gewesen, dass Familien mit Kindern öfter im Gasthof einkehrten. Dass wegen des Wintersports in Simmersfeld alle 19 Fremdenzimmer belegt seien, "ist nicht mehr der Fall". Haupteinnahmequelle seien das überregionale Schachturnier in der Faschingszeit und dass von April bis Oktober viele Motorradfahrer einen Stopp einlegen. "Das werden jedes Jahr mehr", freut sich Lucie Knödler, was auch damit zusammenhängen könne, dass ihr Mann Bernd selber gern Motorrad fährt und viele Kontakte mit Gleichgesinnten geknüpft habe.

Zufrieden wäre die Wirtin, wenn beim Kinderfasching am Tag nach Rosenmontag "das Haus voll ist".

Der TSV Altensteig bietet am kommenden Wochenende einen Ski- und Boardkurs für Anfänger und Fortgeschrittene mit qualifizierten Übungsleitern an – je nach Schneelage am Hang in Kaltenbronn oder auf dem Ruhestein. Teilnehmen können Kinder ab dem fünften Lebensjahr. Treffpunkt zur Abfahrt mit dem Bus ist jeweils um 9 Uhr vor der Markgrafenschule – Rückkehr gegen 16.30 Uhr. Anmeldungen nimmt Schuh und Sport Wenz unter Telefon 07453/6244 entgegen. Am 28./29. Januar findet in Simmersfeld ein zweitägiger Purzel-Skikurs statt.

Eigentlich hatte die mit 370 Mitgliedern zweitstärkste Abteilung des TSV Altensteig am 27. Dezember eine Ausfahrt nach Oberstdorf geplant, die aber wegen Schneemangels ins Wasser fiel. Ersatztermin ist jetzt der 28. Januar. Und vom 10. bis 12. Februar sind angemeldete Teilnehmer im Montafon. Die Saisonabschlussfahrt steht am 25. März im Terminkalender.