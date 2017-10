Simmersfeld Leidenschaft deutlich zu spüren

Kerzenschein erleuchtete das Simmersfelder Festspielhaus stimmungsvoll, an den bis auf den letzten Platz besetzten Bistrotischen saßen die Zuhörer gemütlich beisammen, fast wie im eigenen Wohnzimmer. Auf der Bühne spielte das Trio scheinbar ganz locker und entspannt eine kleine Jazz-Jam-Session – nur, dass hier drei Profis mit einer hochklassigen Ausbildung am Werk waren.

Pianist Benjamin Schatz kommt aus Pfalzgrafenweiler und wohnt seit neun Jahren in Wien. Der 36-Jährige hat in Trossingen, Leipzig, Los Angeles und Wien Klavier studiert. 2017 hat er das Stipendium der Kunststiftung Baden-Württemberg gewonnen, mit dessen Unterstützung er nun eine eigene CD aufnimmt. "Man komponiert irgendwie sein ganzes Leben lang", beschreibt Schatz seine musikalischen Anfänge. Schon als Kind habe er mit der Improvisation begonnen. Seine ersten Klavierstunden bekam er im Grundschulalter von Peter Dorossieff aus Altensteig.

Welche Leidenschaft Schatz mit der Musik verbindet, war deutlich zu spüren. Sein ganzer Körper, seine Mimik, gingen mit dem Gespielten mit. Er schien ganz versunken in die Kompositionen und Improvisationen. Er schlug die Tasten seines Flügels an, griff in die Saiten, dämpfte und zupfte sie und hatte dabei immer ein Lächeln im Gesicht. Seine Augen wanderten oft zu seinen beiden Musikerkollegen, mit denen ihn ein tiefes, inneres Verständnis und eine spürbare Harmonie zu verbinden schienen.