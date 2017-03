Simmersfeld. Am Simmersfelder Ortseingang kippte in der Nacht zum gestrigen Mittwoch gegen 2.50 Uhr ein Lastwagen mit Spezialaufbau um. Nach bisherigen Feststellungen des Polizeireviers Nagold kam der 39-jährige Fahrzeugführer aus unbekannter Ursache von der Fahrbahn ab. Dabei kippte der Lastwagen mit Kranaufsatz auf die rechte Seite und verlor dabei einen Teil seiner Ladung. Die Fliesen wurden von Mitarbeitern des Unternehmens in mühseliger Handarbeit auf einen anderen Lastwagen umgeladen. Für die Bergung des Lastwagens musste ein Kranwagen angefordert und die Unfallstelle kurzzeitig gesperrt werden. Der Fahrer blieb unverletzt.