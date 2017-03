Simmersfeld Künftig leitet ein Triumvirat den TSV Simmersfeld

Der bisherige Vorsitzende Harry Zündel hat bei der Jahresversammlung seinen letzten Rechenschaftsbericht erstattet und wurde mit starkem, lang anhaltendem Beifall verabschiedet. "Dass die erste Mannschaft in meiner Amtszeit in die Fußall-Kreisliga A aufsteigt, diesen Wunsch habt ihr mir erfüllt", wandte er sich an die im Sportheim erschienenen Kicker. Bei den weiteren Wahlen gab es kaum Veränderungen. Schriftführerin Birgit Broschk macht ebenso weiter wie Schatzmeister Michael Wurster und die Kassenprüfer Bernd Meck, Peter Schaible und Frank Seitz. Der Ausschuss setzt sich in Zukunft aus Luca Krause, Michael Kunzmann, Kai-Uwe Schmidt und Marco Geigle zusammen.

Dass der TSV zum ersten Mal eine Altpapiersammlung durchführte und fünf große Container gefüllt werden konnten, am Preisbinokel im Februar dieses Jahres 75 Spieler teilnahmen und zum Trainingslager der Fußballer vom 24. Februar bis zum 1. März in Kroatien auch einige Fans und so insgesamt 44 Personen mitfuhren, waren einige der Punkte, die Zündel in seinem Rückblick anführte.

Spielgemeinschaften machen sieben Mannschaften möglich