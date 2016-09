Simmersfeld Kabarett und Gesang setzen das Festjahr fort

Auf dem Programm der geistlichen Chormusik in der Johanneskirche Simmersfeld stehen Werke von Johann Sebastian Bach, Georg Friedrich Händel, Josef Gabriel Rheinberger, John Rutter und anderen. An der Orgel sitzt Jan-Thilo Bayer. Der Konzertchor wurde 2010 gegründet und besteht aus maximal 60 Sängerinnen und Sängern der neuapostolischen Gemeinden Albstadt, Calw, Freudenstadt, Nagold, Sindelfingen und Tübingen. Die Leitung hat Michael Hochsprung. Nach dem Studium unterrichtet er seit 2006 am Maria-von-Linden-Gymnasium in Calw-Stammheim. Der Eintritt zum Konzert in Simmersfeld ist frei, dafür wird um Spenden gebeten.

"Gott vergibt, Facebook nie" – unter dieser Überschrift steht der Abend mit Kirchenkabarettist Wolfgang Bayer, der 1958 in Ulm das Licht der Welt erblickt hat, evangelische Theologie studierte und seit 1984 als Gemeindepfarrer tätig ist. 2003 hat er mit Kollegen das "Freie Kirchenkabarett" (FKK) gegründet und schreibt seit 2007 Soloprogramme. Der Kabarettist blickt auf Geschichten der Bibel und schlägt Brücken in die Gegenwart, macht sich lustig über Werbemethoden und die Liebe, über Persönlichkeitsentwicklungen und Diäten. Zum Beispiel sinniert er darüber, ob ein gemeinsames Essen mit Jesus und seinem Gefolge im Hause Zachäus wegen Lebensmittelunverträglichkeiten hätte Probleme bereiten können, schlüpft in die Rolle eines Personalchefs und schaut nach, was über den Stellenbewerber in Facebook steht.

Die Zuhörer dürfen sich auf einen heiteren Abend freuen, der aber auch zum Nachdenken anregen soll.