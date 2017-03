Simmersfeld Junger Flüchtling hat ganz große Pläne

Etwas verlegen schaut der 26-Jährige in seinem blauen Arbeitsanzug drein, während eine Stunde lang in der anberaumten Pressekonferenz bei der BAK Boysen Abgaskomponenten GmbH in Simmersfeld über sein Flüchtlingsschicksal und die Chance, die ihm nun der deutsche Arbeitsmarkt bietet, geredet wird. Dann endlich darf er an seinem Arbeitsplatz in der Schweißerei zeigen, was er kann und legt flugs das Stahlrohr in die Maschine, als ob er die "vertane" Zeit wieder reinholen wollte.

Axel Günter, Kaufmännischer Leiter bei BAK Boysen, und Personalleiter Clemens Amann waren sich gleich einig, als sie den jungen Mann bei einem von der Arbeitsagentur initiierten Speeddating kennenlernten, dass sie ihm eine Chance geben würden. "Das war so ein Bauchgefühl: Er passt in die Mannschaft", sagt Günter. Der junge Iraner erfüllte gleich drei der vier wichtigsten Einstellungskriterien: Er hat eine hohe Bleibeperspektive, spricht dank der ihm vermittelten Sprachkurse schon gut deutsch und hat vor allem die richtige Einstellung, um ins Boysen-Team zu passen. "Unser Ziel ist es, null Fehler zu produzieren", sagt Günter, "dafür braucht man auch das Talent, dies auch dauerhaft zu wollen."

"Wir wollen immer ein bisschen besser sein"