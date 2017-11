Simmersfeld Irmgard plaudert aus dem Nähkästchen

Seit 30 Jahren vergibt das Land Baden-Württemberg Kleinkunstpreise in unterschiedlichen Gattungen, die sich häufig als Sprungbrett erweisen. Nach der Verleihung ist es üblich geworden, dass sich Künstler zusammentun und in wechselnder Zusammensetzung in Großstädten auftreten und in die Provinz ausschwärmen.

Ein Slammer ist ein Poet mit durchweg selbst geschriebenen Texten. Nektarios Vlachopoulos ist ein solcher. 1986 im badischen Bretten geboren, studierte er Germanistik und Anglistik. 2008 hat er seine Leidenschaft zum Beruf gemacht. Vorher war er Lehrer. Und das scheint ihm bis heute nachzuhängen, selbst bei einer Studentenparty, als ihm ein Mädchen mit Nasenpiercing fragte, ob sie kurz aufs Klo gehen dürfe und ihm vor Schreck die Zigarette ins Bierglas fiel. Natürlich könnte Nektarios moderne, romantische Liebesgedichte schreiben, er bedient sich lieber der Sprache höfischer Minnesänger. Verabschiedet hat sich der ehemalige Pauker mit einem absurden "Witz". In irrem Tempo charakterisiert Vlachopoulos Bevölkerungsgruppen, Religionszweige und ideologischen Strömungen mit typischen (Vorurteils)Sätzen.

Musik-Kabarettistin und Kleinkunstpreisträgerin Stefanie Kerker aus Heilbronn ist seit 2009 mit ihrer Ukulele auf Tour. In Simmersfeld bespaßte sie das Publikum unter anderem mit der Story über eine Frau, die sich sehnlichst ein Kind wünscht. Weil von Anfang an alles stimmen muss, , lässt sie sich wegen des milden Klimas auf einer Insel in der Südsee schwängern. Was man mit einer Göre macht, wenn sie ein Geldstück verschluckt hat? "Beim ersten Kind geht man mit ihm ins Krankenhaus, beim zweiten wartet man ab, bis die Münze wieder rauskommt, und beim dritten zieht man das vom Taschengeld ab."