Simmersfeld Interkom ist auf Wachstumskurs

Bereits jetzt ist eine breite Schneise durch den Wald geschlagen worden, um dorthin die das zu bebauende Gelände durchkreuzenden Leitungen zu verlegen.

Bereits im Juni, so Bauamtsleiterin Nadine Hentschel, wurde der Aufstellungsbeschluss für den Bebauungsplan abgesegnet. Zum jetzigen Zeitpunkt liegt auch schon der Umweltbericht vor, Artenschutz- und Lärmgutachten sollen bis zum November abgeschlossen sein. Der Bebauungsplan-Entwurf steht ebenfalls. Für die zweite Novemberwoche ist ein Runder Tisch geplant, bei dem die Träger Öffentlicher Belange ihre Stellungnahmen abgeben können. Darauf folgt die Zweckverbandsversammlung, die den Plan absegnen wird, so dass etwa im Januar durch das Landratsamt die Baugenehmigung für die Standortaufrüstung auf einer Fläche von 50.000 Quadratmetern erteilt werden kann.

Die Lage des Baugebietes Interkom auf dem nahezu ebenen Enz-Nagold-Plateau in Simmersfeld stellt aus Sicht von Feeß und Stoll eine sehr günstige Lage zwischen zwei Ballungsräumen dar mit einer engen Verkehrsanbindung sowohl in Richtung Pforzheim-Rastatt-Karlsruhe als auch in Richtung Sindelfingen-Böblingen. Laut Feeß müsse man die "Sandwich-Lage" zwischen den beiden Ballungsräumen als Entwicklungschance für den gesamten Landkreis in ihrer Gunst ausspielen und die Flächen schnellstmöglich baureif machen. "Ich bin froh über diese weitere Erschließung, und das ist erst der Anfang. Ein entsprechender Flächennutzungsplan wird für die weitere industrielle Ausdehnung sorgen."

Nicht außer Acht lassen darf man dabei die Veränderung von Verkehrsanbindungen, die durch eine mögliche Ortsumfahrung ein mittelfristiges Thema für diesen Bereich darstellen. Ein Verkehrsentwicklungsplan des Landkreises existiert bereits. Außerdem wird das Herantreten an das Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau Baden-Württemberg unumgänglich sein.

Bürgermeister Jochen Stoll ist froh, dass mit dem Ingenieur-Büro Gaiser aus Baiersbronn und der bauausführenden Firma Günthner aus Mötzingen zwei zuverlässige Partner im Boot sind, die für einen zeitplanmäßigen Ablauf gerade stehen. Das gesamte Baufeld mit einer Größe von mehr als sieben Fußballfeldern soll ab Februar 2017 komplett fertiggestellt sein. Die Kosten hierfür belaufen sind auf rund 800 000 Euro.

Loipenzentrum wird an einen anderen Standort verlegt

Damit das Gewerbegebiet vergrößert werden kann, müssen auch Bäume auf der Gemarkung Simmersfeld weichen. Das in diesem Bereich verlaufende Loipenzentrum wird an einen anderen Standort verlegt werden.