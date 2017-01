Simmersfeld Gemeinderat räumt Bauherrenmehr Freiheiten ein

Diesen Bauantrag nahm Stoll zum Anlass, das Thema Dachformen generell anzusprechen. Stoll: "Bei einer Überreglementierung könnte das Interesse sinken." Deshalb schlug er in der Sitzung vor, sowohl bei neuen Bebauungsplänen als auch bei Änderungen nicht nur Sattel-, sondern auch Pult- und Flachdächer zuzulassen. Mit diesem Vorschlag rannte er offen Türen ein. Gemeinderat Norbert Wurster: "So sollten wir künftig immer verfahren, aber nicht nur an einer Ecke, sondern im ganzen Bebauungsplan."