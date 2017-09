Simmersfeld Früchtl stelltsich denRäten vor

Simmersfeld. Bürgermeister Jochen Stoll hieß den Pädagogen in der ersten Sitzung nach der Sommerpause willkommen. Er sei sehr froh, dass die entstandene Lücke nach der Auflösung der Hauptschule geschlossen werden konnte. Früchtl ist 32 Jahre alt, wohnt mit seiner Frau Kathrin – sie ist Lehrerin an der Altensteiger Realschule – und den beiden Kindern Nele (4) und Janne (10) in Egenhausen. Anfang November will die Familie nach Altensteig umziehen.

Nach Abschluss der Lehrerausbildung hat Früchtl an der Markgrafen-Grundschule in Altensteig unterrichtet und zuletzt an der Gemeinschaftsschule in Neubulach. "Eine mittelgroße Schule mit viel Grün drumherum und einer überschaubaren Zahl von Pädagogen - das gefällt mir", begründete der 32-Jährige seine Bewerbung um die ausgeschriebene Stelle.

Als begeisterter Musiker habe er vor, in der Albblickschule einen Schulchor aus der Taufe zu heben. Dass 67 Jungen und Mädchen an der Schnupperstunde teilnahmen – "damit habe ich nicht gerechnet". Vor den Pfingst- und Herbstferien plant der Rektor öffentliche Auftritte seiner insgesamt 80 Grundschüler in unterschiedlichen Bereichen.