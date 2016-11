Simmersfeld (kö). Weil der Winter vor der Tür steht, regte Inge Münster in der jüngsten Sitzung des Simmersfelder Gemeinderats das Aufstellen von Schneefangzäunen an. Besonders wichtig sei das zwischen Ettmannsweiler und Simmersfeld. Bürgermeister Jochen Stoll sicherte zu, sich mit der Straßenmeisterei in Verbindung zu setzen.