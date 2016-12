Simmersfeld Erdbeermilch für Entdecker

Anschließend zeigt Schäfer der Familie, wo die Kühe gemolken werden. "Hier laufen sie dann den Gang entlang und stellen sich in die Boxen", zeigt er. "Die wissen schon genau, wie das abläuft." Mit einer Maschine werden die abgegeben Liter erfasst. Jede Kuh hat eine Nummer, damit man feststellen kann, wie viel Milch jede Kuh gibt.

Danach geht es in den Stall. Zuerst sind die Kälbchen an der Reihe. Als Schäfer die Tür öffnet, kommt ein großer Schäferhund auf das Tor zu. "Das ist Ben", erklärt der Bauer. Die Kinder verstecken sich schnell hinter ihren Eltern. Denn der Schäferhund ist wirklich ganz schön groß. Nachdem auch die Kühe von den Kindern erst einmal kritisch begutachtet wurden, traut sich der dreijährige Jona als erster, nahe an die zwei Wochen alten Kälbchen ranzugehen. Auf dem Arm von Mama streichelt er sie und ruft: "Tim, komm her, die sind ganz weich." Und schließlich traut sich auch Tim zu seinem Bruder. Nur Lena hält auf Papas Schultern lieber ein bisschen Abstand.

"Wann hast du mal frei?", fragt Lena den Bauern. "Das ist schwierig. Die Kühe haben jeden Tag Hunger und müssen jeden Tag gemolken werden. So richtig frei habe ich eigentlich nie", erklärt er ihr. "Und auch die Milch habe ich, seit wir diesen Lieferservice vor 15 Jahren eingerichtet haben, immer ausgeliefert. Bei Wind und Wetter und auch, wenn ich krank war."

Zwischen 55 und 60 Kühe leben auf dem Hof

Die Kälbchen haben eigene Futterboxen. "Darin ist es einfacher sie zu füttern. Denn wenn man einem Kälbchen die Flasche gibt, kommen gleich alle anderen auch angerannt, weil sie Hunger haben", weiß Schäfer. Einige Boxen stehen leer. Doch das ändert sich schnell, denn Jona und Tim schlüpfen sofort hinein. "Wie in einer Hundehütte", sind sie sich einig.

Danach geht es zu den "erwachsenen" Kühen. Sie stehen in einem größeren Stall, getrennt von den Kälbchen. Zwischen 55 und 60 Kühe sind auf dem Birkenhof zuhause. "Ih, schau mal, die Kuh pinkelt", rufen die Kinder, während sie hinter Thomas Schäfer her durch den Stall laufen. Überall muht es und die Kühe strecken neugierig ihre Köpfe nach vorne, um den Besuch ganz genau begutachten zu können.

Zum Abschluss ihres Besuchs in der Molkerei hat Thomas Schäfer noch ein besonderes Geschenk für die Kinder. Und was bietet sich dafür besser an als eigene, frische Milch? Er drückt jedem der drei eine Flasche in die Hand. "Die ist nicht nur frisch, sondern schmeckt auch noch nach Erdbeere", zeigt er auf der Flasche. Und das müssen die Kinder gleich einmal probieren. "Das schmeckt gut!", sind sie sich nach wenigen Schlucken einig. Mit Informationen und Milch ausgestattet machen sich Lena, Jona und Tim Gutekunst mit ihren Eltern auf den Weg zurück nach Simmersfeld.