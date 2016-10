Simmersfeld Eine Liebeserklärung an die Heimat

Simmersfeld. Bisher wissen es die Wenigsten: Bei der Abschlussveranstaltung des Jubiläumsjahrs "900 Jahre Simmersfeld" erklingt am heutigen Samstag, 8. Oktober, in der Albblickhalle zum ersten Mal das "Simmersfeld-Lied", getextet und komponiert von Jonas Kern. "Das ist mein musikalischer Beitrag zum Jubiläum", sagt der 27-jährige Student, der in Simmersfeld geboren, aufgewachsen „und hier fest verwurzelt ist“, wie er im Gespräch mit dem Schwarzwälder Boten erklärt.

Die Idee sei ihm spontan Ende Juli gekommen. Musik hat Jonas Kern seit der Kindheit begleitet, er spielt Gitarre, Klavier, Schlagzeug und Flügelhorn im Simmersfelder Blasorchester. Im Christophorus-Gymnasium wählte der Architektensohn den Musikzug und hat nach dem Abitur kurz überlegt, ob er – wie sein Mitschüler David Heieck aus Altensteig, der in Trossingen Gitarre studiert – das Hobby zum Beruf machen soll. Entschieden habe er sich letztlich für eine zweieinhalbjährige, kaufmännische Lehre bei einem großen Unternehmen in Nagold. Anschließend studierte Kern Freizeit- und Kulturmanagement und hat nach dem Bachelor of Arts noch den Masterstudiengang Betriebswirtschaft und Marketing angehängt.

Gern denkt der 27-jährige an die aufregende Zeit als Mitglied der 2005 gegründeten vierköpfigen Rockband "Burning Soil" zurück, an die fünf Liveauftritte im "Fernsehgarten" des ZDF, als Vorgruppe bei Konzerten von Udo Lindenberg und The Boss Hoss, an Clubgastspiele in Stuttgart, Karlsruhe, Frankenthal und Darmstadt. Mit ihm auf der Bühne standen David Heieck (Gitarre,Gesang), Robert Fezer (Gitarre) und Dennis Schwob (Bass). Geprobt wurde Keller des elterlichen Hauses.