Simmersfeld Eigentlich will Breuer "arztgerecht" altern

Am besten, denkt der 64-Jährige laut nach, macht man sich eine To-do-Liste: Beim Gewerbeamt täglich eine 25. Stunde beantragen, dem Veranstalter einer Kaffeefahrt zu empfehlen sie lieber "Latte macchiato-Tripp" zu nennen und Werbung in eigener Sache zu betreiben, schließlich hat es Breuer inzwischen auf 25 Romane und Satiren gebracht und plant ein Buch über Verschwörungstheorieren quer durch den seelischen Gemüsegarten.

An solchen Gedankensprüngen ließ der Selbstironiker sein Publikum in Simmersfeld teilhaben. Und an seiner "Dauererektion" – der Wut über unfassbare Zustände und schreckliche Ereignisse auf der Weltbühne und über ungewollte Entscheidungen, weshalb der 64-Jährige zum Schluss eine Mundharmonika aus der Jackentasche kramte, ein Protestlied mehr hinausschrie als sang: "Begrabt mich bloß nicht in der Heimat". Bis dahin, will man hoffen, ist es lange hin und genügend Zeit für das nächste, abendfüllende Programm mit blitzgescheiten Wortspielen und entwaffnendem Humor. Von wegen aufhören!