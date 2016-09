Simmersfeld Die Zeitlosigkeit bleibt stets spürbar

Die Reduzierung auf drei Personen – Faust, Mephisto und Gretchen – ist sicher zu einem Teil dem Budget des kleinen Theaters geschuldet, entspricht aber auch der Intention der Inszenierung. Sie sucht nicht Theateropulenz, sondern beleuchtet die scharfe Konzentration auf das Wesentliche. Dass ihr dieses Aufleuchten immer wieder gelingt, erzeugt eine bewegende Nähe.

Andreas Jendrusch inszeniert das Theorie beladene Stück, in dem Goethe-Forscher neuerdings auch eine Parabel auf die globalisierte Welt und ihren Drang nach immer mehr Schnelligkeit, immer mehr Geld und immer mehr Sex sehen, ohne theoretisierende Kälte und mit menschlicher Anteilnahme. Der suchende, von Zweifeln gepeinigte Faust agiert auf einer Projektionsfläche der heutigen Welt, die Zeitlosigkeit des Werks aber bleibt jederzeit spürbar in dem leeren schwarzen Bühnenraum, in den nur wenige Requisiten Eingang finden. So zu Beginn, als mit der ordnenden Leere des Raumes die Unordnung der Faustschen Bücherwelt kontrastiert. Begrenzungen setzt allein ein Metallgestänge, das vorzugsweise Mephisto Möglichkeiten zur Entfaltung höllischer Gelenkigkeit bietet.

So wie der Bühnenraum das Geschehen nicht überlagert, so verzichtet Jendrusch bei allem Ideenreichtum (den Frühlingsspaziergang absolviert Faust als morgendliches Jogging) auch auf sinnlos aufgepeppte Regievarianten, seine Linienführung ist klar und eindeutig. Vielleicht ist es gerade das, was die starke Präsenz dieser Aufführung prägt. In dieser Form ist Faust nicht nur ein Spiel von Gedanken, sondern eine intensive und direkte Begegnung mit dem Menschen selbst.

Verknappte Fassung bietet Raum für Profilierung

Jendrusch hat sich mit Serjoscha Ritz als Faust, Brian Sommer als Mephisto und Ann-Kathrin Hinz als Gretchen ein kongeniales Schauspielerteam nach Simmersfeld geholt. Gerade in der verknappten Fassung hat es Raum zur differenzierten Profilierung. Das ist nie auch nur eine Sekunde langweilig: Ein verstörender und verstörter Faust auf der Suche nach dem Unmöglichen, Mephisto ein lässig entspannter Verführer mit der wendigen Eleganz des Bösen und ein anrührendes Gretchen zwischen Unschuld und Verlangen.

Da bleibt was hängen, wenn man das Festspielhaus verlässt. Und das ist mehr, als man von vielen Aufführungen in großen Häusern sagen kann.

Weitere Informationen: Eine weitere Aufführung von "Faust – der Tragödie erster Teil" findet am Freitag, 14. Oktober, im Festspielhaus statt.