Simmersfeld Buch zum Jubiläum erst im Herbst 2018

Die Monate gingen ins Land, das literarische Werk ließ weiter auf sich warten. Bei mehreren Anrufen des Schwarzwälder Boten meldete sich jedes Mal der Anrufbeantworter. Sollte das ehrgeizige Buchprojekt gescheitert sein?

Am Rande der jüngsten Gemeinderatssitzung verbreitete Bürgermeister Jochen Stoll frohe Kunde: Er habe einen Entwurf bekommen. Inzwischen hat sich Waidelich doch noch beim Schwarzwälder Boten gemeldet. Er sei nicht mehr so schnell wie früher, wolle gute Arbeit abliefern, müsse viel Material sichten, sei jede Woche stundenlang mit dem Studium der Geschichte Simmersfelds beschäftigt.

Das klang verheißungsvoll. Dann stehe eine Veröffentlichung unmittelbar bevor? So schnell gehe es auch wieder nicht, bremste Waidelich. Eines könne er aber versprechen: "Mein Buch kommt im Herbst 2018 heraus". Fragt sich nur, ob das Interesse dann immer noch so groß ist wie im Jubiläumsjahr, das dann in die Ferne rückt.