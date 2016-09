Simmersfeld Brenz-Medaille für Kopp und Waidelich

Manuel Schittenhelm, seit Juli Bezirksjugendreferent in Nagold, moderierte das Gemeindeforum am Nachmittag, das unter anderem Bestandteil der so genannten "Visitation" des Dekans in der Kirchengemeinde ist. Dabei gehe es nicht um Kontrolle, sondern um Bestandsaufnahme mit Blick auf Sorgen und Ideen, so Schittenhelm: "Kirche ist nur soviel, wie die Menschen sie erleben".

Dekan Ralf Albrecht verbrachte den ganzen Tag in Simmersfeld. Er hielt eine Andacht und bemerkte, dass es in Simmersfeld viele begabte Menschen gibt. Das habe er am Engagement während des Um- und Ausbaus am Büttner-Haus erlebt.

Auf das ganze Gemeindehaus verteilt, stellten sich viele der mehr als 40 Gruppen und Kreise der Gemeinde vor mit Plakaten an Wänden und auf dekorierten Tischen. Es gab einen Film der Flohkiste und Bildpräsentationen. Die Besucher konnten sich in lockerer und ungezwungener Atmosphäre auf zwei Stockwerken informieren.

Bürgermeister Jochen Stoll, Feuerwehr-Gesamtkommandant Jürgen Waidelich und der kommissarische Schulleiter der Albblickschule, Matthias Wagner, gaben ihre Eindrücke von der "Außenwahrnehmung" der Gemeinde wieder.

Der Bürgermeister sieht viele Berührungspunkte. Die Zusammenarbeit sei gut. Er schätze das Engagement von Personen aus der Kirchengemeinde bei vielen Aktivitäten der bürgerlichen Gemeinde, neuerdings auch im Arbeitskreis Asyl.

Auch nach außen gibt die Gemeinde ein gutes Bild ab

Alle drei Redner hoben die besondere Wirkung des majestätischen Kirchenbaus hervor, den sie sehr vermissen würden, gäbe es keine Kirchengemeinde am Ort, antworteten sie auf die Frage des Moderators. Obwohl er selbst dort nicht aktiv sei, sei die Johanneskirche Teil seiner Heimat, sagte Gesamtkommandant Jürgen Waidelich. Er wolle gerne Gemeindeglied dieser Kirche sein, zumal er in seinen Kinder- und Jugendjahren aktiv an den vorhandenen Angeboten teilgenommen habe. Wenn er beispielsweise nachts zu einem Unfall gerufen werde, sei er froh, dass er beten gelernt habe. Er wertete positiv, dass kirchlich Engagierte auch verlässliche Mitglieder in Vereinen seien.

Der kommissarische Schulleiter Matthias Wagner würdigte die mehrmals im Jahr stattfindenden Schulgottesdienste. Auch viele Eltern brächten sich an der Albblickschule werteorientiert und segensreich ein. Durch die Kinder erlebe die Schule die Kirchengemeinde. "Hier kann man mit den Kindern noch arbeiten", habe ein auswärtiger Lehrer festgestellt. Wagner sieht die Ursache dafür in der Kirchengemeinde und den Elternhäusern der Schüler. Er sei dankbar für die fruchtbare Zusammenarbeit mit Pfarrer Alexander Schweizer, der auch als Religionslehrer an der Schule unterrichtet.

An Rückmeldungen aus dem Plenum gab es viel Positives – aber auch Bemerkungen, ob alles wohl noch zeitgemäß sei, der Missionsauftrag solle erfüllt und auch Angebote für Über-18-Jährige geschaffen werden.

Alle Momente dieses Nachmittags werden Grundlage für den Visitationsbericht sein, den Dekan Ralf Albrecht am 4. Dezember im Gottesdienst übergeben wird und für den er fleißig Stichworte in sein Laptop getippt hat.