Simmersfeld Beifallssturm für Simmersfeld-Lied

Simmersfeld. "Dieses Jahr wird lange in Erinnerung bleiben", rief Bürgermeister Jochen Stoll den 350 Besuchern in der Albblickhalle zu. Es sei richtig gewesen, statt einer zentralen Feier einen bunten Strauß mit vielen kulturellen Blüten zu binden, vom Kabarett mit Uli Keuler und Wolfgang Bayer, von historischen Wanderungen bis hin zum "1. Simmersfelder Seifenkistenrennen". Besondere Erwähnung fand in seiner Rückschau das dreitägige Festwochenende im Juli mit dem historischen Umzug durch den Ort. Dass beim ökumenischem Gottesdienst im Zelt alle Konfessionen beteiligt waren, ist für Stoll ein ermutigendes Zeichen: "Wichtig ist nicht, was uns trennt, sondern was uns eint."

Der Rathauschef ist überzeugt, dass durch das Jubiläum die Identifikation der Bevölkerung mit ihrer Gemeinde gewachsen sei. Ohne pathetisch werden zu wollen, könne er mit Stolz behaupten: "Wir haben ein Stück Geschichte geschrieben."

Stoll kündigte an, dass über die Veranstaltungen dieses Jahres ein Bildband erscheinen werde und eine CD – außerdem geht er davon aus, dass Heimatforscher Dietmar Waidelich aus Fünfbronn in absehbarer Zeit sein Buch "900 Jahre Simmersfeld" vorstellt. Die öffentliche Präsentation war bereits für den 16. Juli angekündigt worden.