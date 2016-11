Simmersfeld (kö). Die Firma Boysen plant eine großzügige Erweiterung der Produktion am Standort im Interkom Enz/Nagold bei Simmersfeld. Geplant sind die Errichtung einer neuen Halle, ein Anbau an das Bestandsgebäude und ein Außenlager. Insgesamt wird für die Erweiterung eine Waldfläche von fast fünf Hektar benötigt. Dafür ist eine Umwandlungsgenehmigung erforderlich. Der Simmersfelder Gemeinderat hat sich in seiner jüngsten Sitzung mit dem Thema befasst. Seitens der Forstverwaltung wurde vorgeschlagen, als Ausgleich einen Amphibienteich anzulegen, den Fichtenwald am Bruderbach in Berneck in einen Laubwald umzuwandeln und einen Lebensraum für den Auerhahn auf Gemarkung Simmersfeld zu gewährleisten. Der Gemeinderat stimmte den forstrechtlichen Ausgleichsmaßnahmen zu.