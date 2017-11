Sigmaringen. Wegen eines Raubdelikts haben Staatsanwaltschaft und Polizei Ermittlungen gegen vier Männer im Alter zwischen 19 und 30 Jahren eingeleitet, die am Mittwochabend gegen 22 Uhr in der Binger Straße einen 24-Jährigen zunächst nach Zigaretten gefragt haben sollen, anschließend diesen wohl festhielten und ihm Tabak und ein Mobiltelefon weggenommen haben sollen. Nach bisherigen Erkenntnissen hat einer der Täter dem Opfer zudem auf noch unklare Weise eine Schnittverletzung an der Hand zugefügt. Polizeibeamte, die im Rahmen einer Streifenfahrt kurz darauf auf den verletzten 24-Jährigen trafen, nahmen wenig später im Bereich der Pforte der Landeserstaufnahmestelle die vier mutmaßlichen Täter vorläufig fest. Der Geschädigte wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.