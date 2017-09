Stetten am kalten Markt Sigmaringer Golfer sind jetzt Vizemeister

Als Vize-Meister fahren die Sigmaringer Herren jetzt in den Golfclub an der Pinnau nördlich von Hamburg, um bei den erstmals ausgetragenen Deutschen Mannschaftsmeisterschaften am kommenden Wochenende in dieser Altersklasse mitzuspielen. Für die Sigmaringer Mannschaft spielten Josef Wolf, Hans-Peter Plöderer, Rudolf Holdenried, Hans Michelberger, Albrecht Thomann (Caddy), Edgar Tausendfreund, Werner Müller (Caddy) und Herbert Gerhardt.