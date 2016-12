Sigmaringen "Jeder kann im Kleinen beitragen"

Albstadt/Sigmaringen. Wo entsteht es denn? Gemeinsam mit dem SWR-Wissenschaftsjournalisten Rolf Schlenker machte Plöger sich auf zu den Orten, wo die Weichen für die Entwicklung des Wetters in Mitteleuropa gestellt werden, und berichtete über die Dreharbeiten für den Film "Wo das Wetter entsteht". Was auf dem Bildschirm so einfach aussehe, sei oft harte Arbeit gewesen – als Beispiel schilderte Plöger eine Sequenz, die auf einer Eisscholle am Rande des Grönländischen Eisschilds gedreht wurde. "Das was Sie am Ende als Szene zu sehen bekamen, war Version 28."

Ziel des Films, so Plöger, sei es gewesen, die Grundlagen des Wetters wissenschaftlich richtig und zugleich verständlich zu erklären. Er machte anschaulich, wie das Wetter entsteht und was für Ursachen für bestimmte Wetterphänomene verantwortlich sind, stellte Azoren-Hoch und Island-Tief vor und ging Fragen wie der nach, ob es früher mehr Schnee gab als heute. Wobei er empfahl, alles in Relation zu setzen: Wetter werde oft sehr subjektiv wahrgenommen – die Oma werde nie vergessen, wie sie als Kind bis zum Bauchnabel im Schnee steckte, und im Brustton der Überzeugung behaupten, Schneewehen seien ein Alltagsphänomen gewesen. Ohne freilich zu beachten, dass sie zu diesem Zeitpunkt lediglich einen Meter groß war.

Mehr als ein Randthema war der Klimawandel – Plöger plädierte eindringlich dafür, seine Folgen nicht zu unterschätzen und im Kleinen zur Energiewende beizutragen. "Ja, es wird wärmer – und ja, es braucht ein Umdenken." Wenn die Menschen weiterhin so viel Energie verbrauchten und die Ressourcen wie gehabt ausbeuteten, dann werde die Menschheit 2050 bereits zweieinhalb Erden benötigen. Zwischen 1979 und 2012 seien 3,3 Millionen Quadratkilometer Eisfläche verschwunden – also zehnmal Deutschland – ; das habe zum einen den unmittelbaren Effekt, dass der Meeresspiegel steige: Allein das Wegschmelzen des Grönländischen Eises den würde zu einem Anstieg um sieben Meter führen. Zum Anderen werde aufgrund des Verschwindens des Eises weniger Sonne reflektiert, was eine weitere Erwärmung der Erde zur Folge habe. Und eine Verschärfung der klimatischen Gegensätze: 27 Grad Celsius im März versus Schnee im Mai. Zudem zeigten Hochs und Tiefs die Neigung, länger an einem Ort zu verweilen und stationär zu werden. Beispiele: die Elbeflut 2002 und die Dürre 2003.