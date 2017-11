Sigmaringen Handwerkszeug für Innovationen

Albstadt/Sigmaringen. 533 der Absolventen haben ein Bachelorstudium, 169 ihr Masterstudium beendet. 177 der jungen Akademiker feierten ihren erfolgreichen Abschluss in der Stadthalle.

Im Rahmen der Abendveranstaltung wurde fünf Absolventen ein Preis für herausragende Studienleistungen übergeben. Einen Sonderpreis der International Society of Pharmaceutical Engineers erhielt Daniel Klaus, Masterabsolvent im Studiengang Facility and Process Design. Der Preis des Verbands der Elektrotechnik, Elektronik und Informationstechnik ging an Lukas Blocher, Absolvent im Bachelorstudiengang Technische Informatik. Zwei Preise des Vereins Deutscher Ingenieure erhielten Stefan Maute, Absolvent im Bachelorstudiengang Technische Informatik, und Patrick Schreyeck, Absolvent im Masterstudiengang Maschinenbau. Den DAAD-Preis für hervorragende Leistungen ausländischer Studierender überreichte Rektorin Ingeborg Mühldorfer an Azamo Gaston-Giberin, Student im dritten Semester des Masters Biomedical Sciences.

"Wir wollen unseren Studierenden das geeignete Handwerkszeug mitgeben, um Innovationen mit voranzutreiben", sagte die Rektorin. Die digitale Revolution werde das Leben in den nächsten 30 Jahren nachhaltig verändern.