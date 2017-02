Sigmaringen Drei Verletzte bei Brand in der Landeserstaufnahme für Flüchtlinge

Das Feuer brach am Mittwochmorgen in einem unbewohnten Zimmer in einem der Häuser aus, wie die Polizei mitteilte. Ein Rauchmelder löste Alarm aus, woraufhin Sicherheitsmitarbeiter Rauch im Flur entdeckten. Sie evakuierten das Gebäude, daher blieben die 24 Bewohner des Gebäudes unverletzt.

Drei Sicherheitsbeamte erlitten eine leichte Rauchvergiftung.Die Feuerwehr konnte laut Polizei den Schwelbrand rasch löschen. Die Bewohner wurden "bis auf Weiteres" in einer Halle auf dem Gelände untergebracht. Wie es zu dem Brand kam, war zunächst unklar. Der Sachschaden beträgt 10.000 Euro.