Sicher leben Zeit ist Geld

Pischke rechnet vor: Wer monatlich 100 Euro in einen Sparplan einzahlt, erhält nach zehn Jahren bei einer Verzinsung von einem Prozent 12 600 Euro. Liegt die durchschnittliche Verzinsung hingegen bei vier Prozent, sind es nach zehn Jahren 14 700 Euro. Der Unterschied beträgt 2100 Euro. Nach 30 Jahren sieht das anders aus: Dann ergibt sich ein Unterschied von 26 750 Euro. Langfristig gesehen wirkt sich die Höhe der Verzinsung also stärker aus.

Mehr Rendite heißt in den meisten Fällen auch mehr Risiko

Mehr Rendite heißt meist mehr Risiko. Scherfling warnt: »Sparer sollten gerade bei ihrer Altersvorsorge keine Geschäfte mit Totalverlustrisiko eingehen.« Bei dem Balanceakt zwischen Risiko und Rendite spielt der Zeitfaktor Sparern erneut in die Hände. Denn wer frühzeitig beginnt, kann mehr Risiko eingehen. »Je langfristiger der Anlagezeitraum ist, umso leichter können Anleger Schwankungen an der Börse aussitzen«, erklärt Ralf Scherfling von der Verbraucherzentrale NRW. Beim Dax lag die Rendite in der Vergangenheit im Schnitt bei rund acht Prozent pro Jahr – bei einer Haltedauer von 20 Jahren. »Wer hingegen kurzfristig investierte, musste in ungünstigen Zeiten auch Verluste hinnehmen«, sagt er.

Gerade bei knappem Budget lohnt es sich, nach staatlich geförderten Produkten sowie Zulagen vom Arbeitgeber zu suchen. »Junge Verbraucher sollten zunächst prüfen, ob ihr Arbeitgeber vermögenswirksame Leistungen anbietet«, sagt Oelmann. Dann gibt es bis zu 40 Euro vom Arbeitgeber monatlich dazu. Auch die betriebliche Altersvorsorge könne eine gute Altersvorsorge sein.