Sicher leben Was passiert eigentlich mit meinen Daten?

Datenschutz ist wichtig. Das sagen Experten, das sagen Unternehmen, das sagen Politiker und Internetnutzer. Aber warum eigentlich? Und warum sammeln so viele Firmen im Netz überhaupt so viele Daten? Was passiert damit – und wann wird es gefährlich? "Viele digitale Dienste funktionieren nur durch die Verarbeitung von Daten", sagt Susanne Dehmel, Expertin für Datenschutz beim IT-Verband Bitkom. Daten werden so zum Treibstoff des modernen Internets: Wer etwas online bestellen will, muss seinen Namen eingeben, wer bezahlt, seine Kreditkartennummer. Und ohne Adresse keine Lieferungen.

Dabei handelt es sich immer um Daten, die der Nutzer freiwillig und aktiv eingibt. Daneben existiert allerdings noch eine zweite Kategorie persönlicher Informationen, die bei der Interaktion mit einem Dienst automatisch entstehen. Das können zum Beispiel die Inhalte von E-Mails und Nachrichten sein, Suchanfragen in Online-Shops oder der Aufenthaltsort bei einem Kartendienst.

Die meisten Anbieter werten auch solche Daten aus. Ziel ist dabei zunächst, den Service zu verbessern. "Wenn Sie ständig nach Golf-Zubehör suchen, bekommen Sie entsprechende Angebote irgendwann automatisch angezeigt", sagt Christoph Meinel, Direktor des Hasso-Plattner-Instituts in Potsdam. Die Datenverarbeitung nützt hier also zuerst dem Verbraucher. "Grundsätzlich werden die Daten nicht gesammelt, um Menschen zu ärgern, sondern um ihnen jeden Wunsch von den Augen abzulesen", so Meinel. "Weil das ein gutes Geschäft ist."