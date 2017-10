Sicher leben Vor allem junge Menschen verursachen Unfälle

»Wir beginnen da, wo die Fahrschule aufhört. Im eintägigen Training lernen die Teilnehmer, das eigene Fahrverhalten im innerstädtischen Geschwindigkeitsbereich besser einzuschätzen«, sagt Eichlinger. Brems- und Ausweichübungen, ergänzt um dynamische Kurvenfahrten. Bewusst herbeigeführtes Unter- oder Übersteuern bereitet auf das Kurvenfahren in Notsituationen vor. »Dadurch sollen die Teilnehmer ein besseres Gespür dafür entwickeln, wie sie in überraschenden Momenten souverän reagieren.« In weiteren Übungen zu Not- und Zielbremsung erfahren die Teilnehmer, wie sie brenzlige Situationen entschärfen können.

Opel bietet seit 2013 Trainings an, die zwischen 75 und 175 Euro kosten und nach Richtlinien des Deutschen Verkehrssicherheitsrats (DVR) durchgeführt werden. Das Training kann von den Berufsgenossenschaften bezuschusst werden. Es bildet das klassische Fahrsicherheitstraining ab.

Mercedes veranstaltet seit über 20 Jahren Kurse für Fahranfänger. 2017 werden es zehn halbtägige Kurse sein, die 135 Euro kosten. »In den Programmen für Fahranfänger zielen wir stärker als bei den Fortgeschrittenen darauf ab, sie für die Gefahren im Straßenverkehr zu sensibilisieren«, sagt Wolfgang Müller, Chef-Instruktor der Mercedes-Benz Driving Events. Stationen, in denen die Fahrzeuge ins Schleudern kommen, zeigen, welche Energie dabei entsteht und was das für ein Gefühl ist. Die meisten Teilnehmer empfänden zunächst Scheu, die Bremse richtig zu betätigen. Wichtig ist auch, die Vorteile der Fahrerassistenzsysteme zu vermitteln, die die Sicherheit entscheidend erhöhen und zur Unfall-Prävention beitragen. Wie BMW und Opel subventioniert Mercedes die Kurse.

Der ADAC führt seit 1999 spezielle Trainings für junge Fahrer durch. Rund 130 Euro kostet das eintägige Training mit dem eigenen Auto. In gefahrloser Umgebung lässt sich lernen, wo die Grenzen des Fahrzeugs und der eigenen Fähigkeiten liegen. »Verantwortung im Straßenverkehr muss gelernt und geübt sein. Die Fahrer sollten ihre Fähigkeiten und Reaktionsweisen realistisch selbst beurteilen können«, sagt Josephine Weibrecht vom ADAC Fahrsicherheitstraining.

Lenktechnik und Blickführung sowie Kurvenfahren in der Kreisbahn, um die Fliehkräfte zu erleben. Richtiges Bremsen in Kurven sowie die Auswirkung von Ablenkungen wie lauter Musik oder redselige Beifahrer sind auch Bestandteil. Dazu kommen Übungen bei plötzlich auftauchenden Hindernissen oder wenn man zu schnell in eine Kurve fährt.

Warum werden Fahrsicherheitstrainings nicht gesetzlich vorgeschrieben? »Momentan wird an einem diesbezüglichen Konzept gearbeitet. Ziel ist eine Absenkung der Unfallzahlen in der Gruppe der jungen Fahrer«, sagt Weibrecht. Welche Maßnahmen genau in diesem Konzept aufgenommen werden, wird von einem Gremium von Fachleuten derzeit diskutiert.

Doch noch einen anderen Vorteil hat so ein Training. Zumindest für die Hersteller. Durch gestellte Autos erleben die Teilnehmer die Fahrt in einem neuen Auto – und sollen sich für die Produkte begeistern. Eine intensivere Probefahrt bietet kein Autohaus.