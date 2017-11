Sicher leben "Treffpunkt Sicher" beeindruckt in ganz Deutschland

Notinseln spielen noch in einem anderen Zusammenhang eine Rolle. "Die Aktion der Stiftung Hänsel und Gretel wird in Calw von uns betreut", erzählt Buck. Zahlreiche Calwer Geschäfte signalisieren mit einer Notinsel-Vignette an Tür oder Schaufenster, dass Kinder dort Hilfe bekommen, wenn sie sich bedroht fühlen.

Beim Nachtumzug am Rosenmontag waren Jugendschutzteams im Einsatz, um junge Menschen zu einem vernünftigen Umgang mit Alkohol anzuhalten. Da arbeitete der Verein mit Polizisten in zivil und Vertretern des Ordnungsamts zusammen.

Einen riesigen Ansturm erlebte der "Treffpunkt Sicher" bei der Fahrrad-Codierung. Obwohl fünf Mann im Einsatz waren, betrugen die Wartezeiten bis zu eineinhalb Stunden.

Im Sommer sahen 355 Schüler in fünf Aufführungen das Präventionstheaterstück "Die Geisterstunde", das den dramatischen Absturz und Zerfall eines 18-jährigen Konsumenten von Crystal Meth und seine Rettung zeigt.

Weiter ging es im Oktober. Da beteiligte sich der Verein an der "Bäckertütenaktion" des Frauenhauses Calw. "Stop! Gewalt kommt nicht in die Tüte" stand da auf den Brötchentüten zu lesen.