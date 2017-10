Sicher leben Mehr Obst und Gemüse, weniger tierische Lebensmittel

Die Vorsorgeuntersuchungen sind Maßnahmen zur Verhinderung beziehungsweise Früherkennung von Krankheiten. Durch eine frühe Diagnosestellung soll auch eine bessere Behandlung möglich werden, zum Beispiel durch die U-Untersuchungen bei Kindern bis zum sechsten Lebensjahr, gynäkologische Vorsorgeuntersuchungen, Darmkrebsvorsorge und so weiter. Leider ist die Zahl der in Anspruch genommenen Untersuchungen relativ gering. Männer nehmen im Gegensatz zu Frauen weniger Vorsorgemaßnahmen in Anspruch. Auch Schutzimpfungen gehören zu Vorsorgeuntersuchungen: Damit können häufig Erkrankungen, die eventuell auch Folgeschäden verursachen können, vermieden werden.