Sicher leben Im Netz lauern vielfältige Gefahren

Topaktuell ist die Hochschule Albstadt-Sigmaringen (Zollernalbkreis) mit ihrem Bachelor-Studiengang für IT-Security, also für Sicherheit von Informationstechnologie. Tobias Heer aus Schwäbisch Gmünd ist als Professor für den Studiengang eine Art Pionier – und konnte sein eigenes Spezialfach folglich selbst nicht studieren. Der 40-Jährige ist Informatik-Spezialist – wie viele andere auch. Und doch forscht und lehrt er auf einem Feld, auf dem Bewegung herrscht: Stündlich arbeiten Hacker, Datendiebe und Straftäter in aller Welt daran, Nutzern von Informationstechnologie (IT) das Leben schwer zu machen und sie finanziell zu erleichtern.

"Man muss Ahnung haben von den Dingen, die man sichern will", ist sein erster Rat an alle IT-Nutzer. "Sicherheit hat auch viel mit Erfahrung zu tun, und nicht alle Unternehmen verfügen bereits über ausreichend gute Grundlagen in diesem Bereich. Das möchten wir zusammen mit den Absolventen des Studiengangs IT-Security hier an der Hochschule ändern."

Tobias Heer und seine Kollegen lehren die Studierenden sowohl defensive Maßnahmen wie Kryptografie und Netzwerksicherheit, also das Absichern von Computernetzen, aber auch offensive Maßnahmen: Die Studierenden begeben sich quasi in die Rolle des Hackers, um zu testen, ob ein System sicher ist.