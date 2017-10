Sicher leben Das Geschäft mit dem Selbstschutz boomt

Das Unternehmen hatte noch vor sechs Jahren rund 600.000 Dosen Verteidigungsspray hergestellt. Schon 2015 waren es dann eine Million. Und allein im ersten Quartal 2016 hatte das Unternehmen bereits Bestellungen von 1,5 Millionen. Aktuelle Zahlen wollte das Unternehmen nicht nennen. Geschäftskunden, die sonst nach vier Wochen ihre Ware hatten, mussten sich teils bis zu sechs Monate gedulden.

"Mittlerweile ist die Nachfrage etwas zurückgegangen, aber längst noch nicht auf Normalniveau. Es herrscht nach wie vor ein erhöhtes Sicherheitsbewusstsein in der Bevölkerung vor. Wir gehen davon aus, dass sich das auch nicht so schnell ändert", berichtet Firmensprecher Eichbauer.

Von einem "explodierenden Markt" im Vorjahr berichtet auch der Hersteller von Pfefferspray, CS-Reizgas und Elektroschockern, die Firma KKS-Produkte, in Malsch im Kreis Karlsruhe. Extrem hoch sei die Nachfrage im Jahr 2016 bis kurz vor den Fastnachtstagen gewesen, erinnert sich Firmensprecherin Manuela Behrendt. Die produzierte Stückzahl hatte sich binnen kurzer Zeit geradezu verdoppelt, das Unternehmen musste vorübergehend zusätzliche Mitarbeiter einstellen.

Wer sich etwa als Frau vor Angreifern schützen will, braucht dazu inzwischen nicht mal mehr in einen Waffenladen zu gehen. Die Drogeriekette dm hat seit Juni 2016 Pfefferspray im Sortiment. Wie alle diese Produkte, die den Wirkstoff Capsaicin der Chili-Schote enthalten, werden sie auch bei dm als "Tierabwehrsprays" angeboten; Diese fallen in Deutschland nicht unter das Waffengesetz, in anderen Ländern schon. "Das Tierabwehrspray haben wir aufgrund der vielen Nachfragen unserer Kundinnen und Kunden vor rund neun Monaten in unser Sortiment in unseren dm-Märkten und unserem Onlineshop aufgenommen", berichtet dm-Marketing-Geschäftsführer Sebastian Bayer.

Auch bei KH-Security, einem Großhändler für Selbstschutzprodukte im hessischen Heidenrod-Kemel, laufen die Geschäfte mit Pfeffersprays gut. Der Renner ist nach Angaben von Inhaber Klaus Hoffmann aber ein anderes Produkt: sogenannte Mobilalarm-Geräte – ein Knopfdruck reicht, um einen ohrenbetäubenden Sirenenton auszulösen. "Das ist so extrem laut, da kann jeder sicher sein, von Passanten in der Nähe Hilfe zu bekommen", ist Hoffmann überzeugt. Mehrere Zehntausend verkauft er davon jährlich.

Die Gewerkschaft der Polizei (GdP) sieht derweil die Entwicklung skeptisch. Die von manchen Pfefferspray-Anbietern suggerierte "Sicherheit zum kleinen Preis" sei trügerisch, warnt ein GdP-Sprecher. Es sei die Frage, ob hinterrücks Überfallene es überhaupt schafften, ausreichend schnell in ihre Tasche zu greifen und das Pfefferspray zielgerichtet zu versprühen.

