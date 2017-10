Sicher leben 18 oder 80 - wer fährt sicherer?

Welche ist eigentlich die schlimmere Risikogruppe unter den Autofahrern - die 18-Jährigen oder die 80-Jährigen?

Frank: Obwohl die absoluten Unfallzahlen eine klare Sprache sprechen, ist das ist gar nicht so leicht zu sagen. Im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Tuttlingen gab es letztes Jahr 271 Unfälle, in die 18-Jährige verwickelt waren, aber nur 70 Unfälle, an denen 80-Jährige beteiligt waren. Diese Zahlen sagen jedoch wenig über die tatsächliche Fahrleistung der Gruppen aus. Denn wir haben weder Statistiken über die tatsächlich aktiven Fahrer über 80 noch über tatsächlich gefahrene Kilometer. Gleiches gilt für junge Autofahrer.

Wie kann man sein Können als Fahrer verbessern? Lohnt sich z.B. ein Fahrsicherheitstraining?

Verkehrssicherheitstrainings werden in der Regel von Automobilclubs wie dem ADAC oder der Verkehrswacht angeboten. Die Teilnahme ist freiwillig, aber für alle Altersgruppen als Nachschulung sinnvoll. Denn während es dem 18-Jährigen noch an Fahrerfahrung fehlt, ist beim 80-jährigen die Fahrschule schon 60 Jahre her - seitdem hat sich einiges geändert.

Fahrsicherheitstrainings:

Kreis Calw: Verkehrswacht Calw

Kreis Freudenstadt: Verkehrswacht Freudenstadt

Kreis Rottweil: Verkehrswacht Rottweil

Zollernalbkreis: ADAC Trainingsanlage Balingen

Schwarzwald-Baar-Kreis: Verkehrswacht Villingen-Schwenningen

Achtung:

Wer ein Fahrsicherheitstraining im Kreis Freudenstadt oder im Schwarzwald-Baar-Kreis machen will, sollte sich an die Verkehrswacht Rottweil wenden.

Fahranfänger können ihre Fährigkeiten auf einem Verkehrsübungsplatz verbessern:

Verkehrsübungsplatz Villingen-Schwenningen