Seewald Stabwechsel beim Posaunenchor Göttelfingen

Wezel nahm aber noch die Ehrung langjähriger Mitglieder des Posaunenchors vor. Mit dem goldenen Abzeichen des Weltbunds des CVJM wurde Harald Ackermann für 60 Jahre Bläserdienst geehrt. 55 Jahre ist Bernhard Jetter dem Chor schon treu. Für langjährige Mitgliedschaft wurden Christine Höhn und Matthias Jetter geehrt.

Des Weiteren wurde Aline Pfeifle feierlich als Kinderkirchenmitarbeiterin eingesetzt. Sie wird in der Kinderkirche in Hochdorf mitarbeiten.

Ein besonderer Dank ging an Bernhard Jetter, der schon seit mehreren Jahrzehnten den Casettendienst versieht. Auch er will die neue Technik nun in jüngerer Hände abgeben. Für langjährige Kinderkirchenmitarbeit wurden Michael Eberle und an Beate Neumar geehrt.