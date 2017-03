Seewald Männergesangverein gerät in Not

Seewald-Besenfeld. Burger wird aber weiterhin als Notenwart tätig sein. Dirigent Karl Adolf Hornung sprach in seinem Bericht über existenzielle Sorgen wegen des Rückgangs aktiver Sänger. Von daher sei er froh, dass in diesem Jahr in einer Chorgemeinschaft mit dem MGV Göttelfingen-Erzgrube ein Projekt zur Aufführung eines Kirchenkonzerts angegangen werde. Sieben gemeinsame Proben habe es schon gegeben.

Ansonsten sei 2016 ein intensives und erfolgreiches Vereinsjahr gewesenen, sagte Hornung. Mit dem Liedvortrag "Die Rose" hatte der MGV Besenfeld in der Pferdekoppel seine Hauptversammlung eröffnet. Vorstand Arnold Rauland skizzierte in seinem Rückblick das Vereinsjahr 2016. 16 öffentliche Auftritte habe es gegeben. Der Probebesuch sei mit über 90 Prozent hervorragend gewesen.

Ehrung für 50 Jahre wird nachgeholt