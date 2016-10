Die Frauen der Montag- und Mittwochgymnastikgruppen des SC Besenfelds verbrachten ein Wanderwochenende im Südschwarzwald. Das Wanderheim Schattenmühle, direkt an der Wut-achschlucht gelegen, war Unterkunft und Ausgangspunkt für die Touren. Dort angekommen, brach die Gruppe auf, um die idyllische Wutachschlucht bei einer mehrstündigen Tour zu erkunden. Beim Abendessen klang der Tag in geselliger Runde aus. Der zweite Wandertag begann mit dem Einstieg in die Rötenbachschlucht, am Nachmittag wurde ein Abstecher zur Lotenbachklamm gemacht. Auf der Heimfahrt kehrten die Frauen zum Abschluss in Alpirsbach ein. Foto: SC Besenfeld