"Spiel mit – hier spielt sich was ab" war das Motto beim Tenniscamp des TC Seewald Seewald in den Sommerferien. 19 Nachwuchssportler im Alter zwischen vier und 14 Jahren spielten mit und hatten bei dem viertägigen Camp viel Spaß. Tennistrainer Albi Arapi hatte die sportliche Leitung und brachte zusammen mit seinem Trainerteam den tennisbegeisterten Nachwuchs spielerisch, konditionell und taktisch weiter. Neben dem Training gab es auch viele weitere Ballspiele. Um die Organisation und die Verpflegung kümmerte sich Jugendsportwartin Christina Feig, unterstützt von Claudia Finkbeiner. Am Abschlusstag fanden Gruppenturniere mit sehr spannenden Spielen statt. Gruppensieger wurden Simon Finkbeiner und Sarah-Lena Finkbeiner. Die Sieger wurden von Trainer Albi Arapi mit Urkunde und Medaille ausgezeichnet. Beim TC Seewald steht schon fest, dass diese erfolgreiche Veranstaltung in den nächsten Sommerferien wieder angeboten werden soll. Zuerst steht jedoch das Wintertraining an, das dieses Jahr erstmals in der Seewaldhalle angeboten wird. Foto: TC Seewald