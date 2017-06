Seewald Nachbarschaftshilfeverein im Förderprogramm

Alle Seewälder Bürger können somit Codes abholen und dem Verein Helfende Hände zuweisen. Für diejenigen, die keinen Internetzugang haben, wurde eine Abgabestelle in der Poststelle im Rathaus Besenfeld und in der Apotheke eingerichtet. In Göttelfingen können die Coupons in den Briefkasten der Helfenden Hände geworfen werden. Die Einsatzleitung der Helfenden Hände Seewald kümmert sich um die Zuteilung für den Verein.