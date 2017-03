Seewald Kita bekommt einen Wickeltisch nach Maß

Seewald-Besenfeld. In seiner jüngsten Sitzung beschloss der Gemeinderat Seewald, drei Schreiner anzuschreiben, die ein Angebot für einen stabilen, eventuell klappbaren Wickeltisch für die Kindertagesstätte Weltentdecker in Besenfeld abgeben sollen. In der Kita sind mehrere drei- bis sechsjährige Kinder untergebracht, die noch täglich gewickelt werden müssen und für die es bislang keine Möglichkeit gibt, diesem Bedarf gerecht zu werden.