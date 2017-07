Seewald Jeder Teilnehmer ist ein Gewinner

Seewald-Erzgrube. Eine Medaille gewannen am Ende alle Teilnehmer des Sport- und Spielefests in der Erzgrube. Viel wichtiger war den meisten aber, einen vergnüglichen Tag in der Gemeinschaft verbracht und Abwechslung im Alltag erlebt zu haben.

Die Gemeinde Seewald und das DLRG waren bei der Veranstaltung buchstäblich mit im Boot: Die Rettungsschwimmer boten den Teilnehmern eine Fahrt mit dem DLRG-Boot auf der Nagoldtalsperre an, die heiß begehrt war und an deren Startpunkt sich von Beginn an eine lange Schlange bildete.

Rund 400 Teilnehmer und Betreuer aus ganz Baden-Württemberg